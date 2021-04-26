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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Kovid-19 vakalarında artış görülen köyde vaka artışlarının önlenmesi adına karantina kararı alındı.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Koronavirüsle mücadele devam ederken, bazı illerde köyler komple karantina alına alınıyor. Bir köy karantinası haberi de Çanakkale'den geldi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

EKİPLER GİRİŞ ÇIKIŞLARDA ÖNLEM ALDI

Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı. Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı! Ezine Mahmudiye Köyü'ne giriş çıkışlar kapatıldı

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