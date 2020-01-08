Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Gökçeada'dan saat 13.00, Bozcaada'dan saat 14.00'te feribot seferleri 2 gün aradan sonra yeniden başlayacak. Güney Marmara hattında ise Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına saat 11.00'de seferler başladı.

Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara'da Pazartesi ve Salı günleri eitkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe, Bozcaada- Geyikli ve Erdek- Avşa- Marmara- Balıklı- Ekinlik hattlarında feribot seferleri yapılmadı. Bu sabahki seferler de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşmedi.

Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 gün sonra Güney Marmara'da Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına seferler saat 11.00'de başladı. Kuzey Ege Denizi'nde ise, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00'te, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00'te seferler başlayacak.

Öte yandan, Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Biga ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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Kaynak: DHA