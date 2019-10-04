Kandilli Rasathanesi'nden Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem olduğuna dair açıklama yapıldı.

Depremin şiddeti 3.7 olarak açıklandı..

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Çanakkele'nin Biga ilçesinde 18:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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