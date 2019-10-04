Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 18:54'te gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem olduğuna dair açıklama yapıldı.
Depremin şiddeti 3.7 olarak açıklandı..
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Çanakkele'nin Biga ilçesinde 18:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 4, 2019
CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/SO2jhX107N
04.10.2019, 18:54:30 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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