Çanakkale’de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışmalar sürüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içinde en az iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

İddiaya göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede drone ile çalışma yapmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlarda sualtı çalışması yaptı. Ayrıca dalgıçlar vinç yardımıyla derenin içerisinde de çalışma yaptı.

Ekiplerin, bölgede arama-kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA