Çanakkale'de, eşekten düşen kişi ağır yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, eşekten düşen Ramiz Akgün (52), ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşlu köyünde meydana geldi. Ramiz Akgün, eşeği ile tarladan eve dönüşe geçti. İddiaya göre yoldan geçen bir araçtan ürken eşek, sahibi Akgün'ü üzerinde düşürdü. Köylüler tarafından yolda yaralı olarak bulunan Akgün, özel bir araçla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Akgün, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Akgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA