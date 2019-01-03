Çanakkale’de ev yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'nde Ahlat Çeşme Sokak'ta bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ev kullanılmaz hale geldi. Harun Avseren'e ait evde yangın sırasında evde kimse olmaması da olası bir facianın önüne geçti.

Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile bir yangın ilk müdahale aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA