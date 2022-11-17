Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Balıkesir yönüne giden Alper Koç yönetimindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, Ayvacık girişindeki kavşaktan ilçe merkezine dönen İsmet Sevim'in kullandığı 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Minibüsün devrildiği kazada, otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Olayda sürücüler Koç ve Sevim ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar ve Simgenur Alkan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

KAYNAK: AA

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