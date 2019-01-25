Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon yapıldı.

Büfe, ankesörlü, sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA