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Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon yapıldı.

Büfe, ankesörlü, sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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