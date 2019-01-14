Çanakkale'de file, bez torba ve kese kağıdı dağıtılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi ile Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi tarafından yaptırılacak olan file, bez torba ve kese kağıtları vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, poşet kullanımının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, mahalle meclisi çalışma ofisinde 25 kadın tarafından el örgüsü file üretimi gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, proje çalışmalarını sürdüren Fevzipaşa Mahalle Meclisi'ni ziyaret ederek, burada el emeği örgü file üretimi yapan kadınlar ile bir araya geldi.

Çanakkale Belediyesi'nin çevre duyarlılığı konusunda yürüttüğü projelere bir yenisinin daha eklendiğini belirten Gökhan, "Kadınlar file yapımını öğrendi. Bu fileleri biz de belediye olarak alacağız ve pazarda değerlendireceğiz. Vatandaşlara dağıtacağız. Amaç burada naylon poşet kullanmamak ve bu filelerden faydalanmak. Bu çalışma Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kadınlara iş imkanı oldu. Hem de çevreye duyarlılığımızı ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Gökhan, kentte poşet kullanımını azaltmak amacıyla file üretiminin yanı sıra farklı projelerin de hayata geçirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale halkı, naylon poşet kullanmama konusuna çabuk adapte olur. Bez torba siparişi verdik. Fileleri yapmaya devam edeceğiz. Ücretsiz dağıtacağız. Evlerdeki gazeteleri toplayıp, onlardan kese kağıdı da yapacağız. Ağza temas edecek meyve sebze olmaz ama patates, soğan gibi ürünler için bu kese kağıdından faydalanılacak. Bu sayede hem gazetelerin geri dönüşümünü sağlayacağız hem de naylon poşetten bir kez daha kurtulmuş olacağız. Bunu yoğun olarak takip edersek başarırız diye düşünüyorum."





Kaynak: AA