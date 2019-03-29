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  3. Çanakkale'de 'gaybubet evi' operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale'de 'gaybubet evi' operasyonu: 5 gözaltı

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 'gaybubet evi' operasyonu: 5 gözaltı

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri'ne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki adreslere yapılan baskınlarda, "FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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