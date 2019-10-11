Çanakkale'de gece saatlerinde korkutan deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saat 02:55'te deprem meydana geldi. depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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