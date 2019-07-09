Çanakkale’de göçmen operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 165 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Ayvacık, Gelibolu ve Gökçeada'da 6 düzensiz göç olayında 118 Afganistan, 47 Suriyeli ile mültecileri taşıyan 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 118 Afganistanlı göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayda kullanılan 1 minibüs de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.İ ve M.E. isimli organizatör Ayvacık Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA