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  3. Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu

Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 3 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.

Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, köylüler tarafından 3 yıl önce 6 metre yüksekliğe özel olarak yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği geldi.

Baharın gelmesini müjdeleyen göçmen kuşlardan olan leyleklerin yuvasına geldiğini belirten köylülerden Haydar Koçan, "Bugün öğle saatlerinde ilk leylek köyümüzdeki leylek yuvasına kondu. Bugün 3. cemre toprağa düştü. Daha havalar soğuk gidebilir, ama köyümüze erken gelen leyleğe köylüler olarak sahip çıkacağız" dedi.

Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu

Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu

Kaynak: İHA

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