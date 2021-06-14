Çanakkale'de inanılmaz cinayet: Sevgilisinin 6 yaşındaki kızına tecavüz eden Çağlar Karakılıç, çocuğu, kafasını duvara vura vura öldürdü!

Çanakkale'de meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Çağlar Karakılıç, internetten tanıştığı bir kadın ve onun 6 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra 6 yaşındaki küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Kılıç, çocuğu, kafasını defalarca duvara vurarak, vahşice katletti.

İnternetten tanıştığı kadın ve onun çocuğuyla iki hafta aynı evde kalan Çağlar Karakılıç, bir gün sevgilisine, çocuğa alkol verdiğini ve uyuması gerektiğini söyleyerek evden ayrıldı. Kırklareli Demirköy sahilinde çadır kuran Karakılıç, bir daha eve dönmedi. Kırklareli Demirköy sahilinde çadır kuran katil zanlısı, telefon sinyali aracılığıyla yakalandı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Adıyaman'da yaşayan 27 yaşındaki Sultan Karabulut eşini, 5 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırı sebebiyle kaybetti. Geçtiğimiz yıl internet üzerinden tanıştığı Çağlar Karakılıç ile arkadaşlık kuran Bulut, anına kızları E.B. (4) ve Funda Bulut'u (6) da alıp Çanakkale'ye taşındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç ile birlikte Kepez'de kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı.

Kuryelik yapan Karakılıç, 21 Mayıs 2021'de evde henüz belirlenmeyen bir nedenle Sultan Bulut ile kavga etti. Karakılıç, daha sonra annelerini kurtarmaya çalışan iki kız çocuğunu da dövmeye başladı. Gözü dönmüş adam, 6 yaşındaki Funda Bulut'un kafasını defalarca duvara çarptı. Küçük kız bilincini kaybedince, anne Sultan Bulut duş aldırıp yatağa yatırdı.

ÖLDÜĞÜNÜ FARK EDİNCE 'UYANIRSA KALP KRİZİ GEÇİRİR' DEDİ

Funda Bulut'un her geçen gün fenalaştığını fark eden Çağlar Karakılıç, 10 Haziran'da çocuğun öldüğünü fark etti. Anne Sultan Bulut'a bir doktorla görüştüğünü ve çocuğa alkol verip, uyuması gerektiğini, uyanırsa kalp krizi geçireceğini söyleyerek evden ayrıldı.

'BEN DAYISIYIM, ÇAĞLAR ÖLDÜ'

Kırklareli Demirköy'de deniz kenarında çadır kuran Karakılıç, bir süre sonra kendi telefonundan dayısı gibi davranarak Sultan Bulut'a mesaj attı. Mesajda "Çağlar'ı trafik kazasında kaybettik. Bundan sonra başının çaresine bakman gerek. Ben dayısıyım" yazan Karakılıç, yurtdışına kaçmak için hazırlık yapmaya başladı. Durumdan şüphelenen anne Sultan Bulut, mesajın ardından kızı Funda'yı uyandırmaya çalıştı.

GÜNLER ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Kızının hareketsiz olduğunu gören Bulut, Adıyaman'da yaşayan babasına durumu haber verdi. Bulut'un babası Mahmut B., Adıyaman'dan Çanakkale'ye geldi. Durumu öğrenir öğrenmez de hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun günler önce öldüğünü belirledi. Sultan Bulut gözaltına alındı. Genç kadın, Çağlar Karakılıç'ın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra harekete geçen ekipler, Kırklareli'ne gittiği tespit edilen Çağlar Karakılıç'ı çaldığı motosikletle birlikte deniz kenarındaki bir çadırda yakaladı. Çanakkale'ye getirilen Karakılıç, suçunu itiraf etti. Karakılıç ile anne Sultan Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.