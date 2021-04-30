Çanakkale’de ithalat ve ihracatta artış gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,2, ithalat yüzde 25,6 arttı. Çanakkale'de ise ihracat yüzde 104,6 artarak 20,5 milyon dolar, ithalat yüzde 131,7 artarak 17,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI