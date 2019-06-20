Çanakkale’de, 'Iyeoka Okoawo' rüzgarı esti

ÇANAKKALE Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında özgürlük parkında sahne alan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka Okoawo, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye'de, "Simply Falling" şarkısıyla tanınan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka Okoawo, Çanakkale Belediyesi'nin Yaz konserleri kapsamında, özgürlük parkında sahne aldı. Iyeoka Okoawo'nın saat 21.30'da gerçekleşen konserini binlerce kişi izledi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan dünyaca ünlü sanatçı Iyeoka Okoawo seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu. Sanatçı Iyeoka Okoawo'ya konser sırasında şarkılarına hayranları da eşlik etti. Okoawo, birbirinden güzel parçalar ile Çanakkaleli'lere unutulmaz bir gece yaşattı.

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DHA