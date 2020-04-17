Çanakkale'de jandarma ekipleri 12 bin adet maske dağıttı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 12 bin adet maske dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Komutanlıklarınca motorlu ve yaya olarak il genelinde görevlendirilen ekipler, feribot iskeleleri, yol kontrol noktaları, pazar ve market girişleri ile sokaklarda 12 bin adet maske dağıttı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara, "Sen de evde kal, biz sizin için buradayız" çağrısında bulundu. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

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Kaynak: DHA