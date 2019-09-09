Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında kontroller gerçekleştirildi.

Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Faaliyette eş zamanlı olarak jandarma trafik ve asayiş timleri koordineli olarak görevlendirildi.

Kontroller sonucunda 184 araç sorgulandı, 7 araç trafikten menedildi. Ayrıca, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.



Kaynak: AA