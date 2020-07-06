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  3. Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Çanakkale'nin Gelibolu yarım adasında Ilgardere köyü yakınında ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.00'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:05

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