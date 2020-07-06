Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Çanakkale'nin Gelibolu yarım adasında Ilgardere köyü yakınında ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.00'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:05
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