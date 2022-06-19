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Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

Çanakkale'de korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın, alevlerin etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında korkutan bir yangın meydana geldi. Ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçradı. Söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam edildiği öğrenildi.

Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında ziraat alanında yangın meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çıkış nedeni araştırılan yangını söndürmek için 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

Ayrıca, Bayramiç Ziraat Odası da köylülere, iş makinaları, su tankerleri ve ilaçlama pulverızatorlerı ile söndürme çalışmalarına yardım için çağrıda bulundu.

Çanakkale'de korkutan yangın! Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

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