Çanakkale'de maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de altın ve gümüş madeni arama çalışmalarının yapılacağı bölgeyi kapsayan alanda görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresinde Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, AFAD Müdürü Levent Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, DSİ 252. Şube Müdürü Aydın Öztürk ile Çanakkale merkez, Bayramiç ve Çan köylerinin muhtarları katıldı.

Muhtarlara söz konusu Kirazlı köyü Balaban Tepesi'nde yapılacak madencilik faaliyetiyle ilgili kurumların çevre konusunda yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Vali Tavlı, şirketin tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesinin ilgili kurumlar ve Valilikçe takip edileceğini ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.



Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılması için çalışacaklarını belirten Tavlı, "Destanlar şehri Çanakkale'mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanılabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ise bölge ile ilgili, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 ve 2001 yıllarında başlatıldığını belirtti.

Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ve işletme ruhsatının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alındığını anlatan Bolat, maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, altın ve gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararının bakanlıkça verildiğini hatırlattı.

Bolat, Kirazlı altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan davanın, Danıştayın ilgili dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu ve tesisin faaliyete geçtiğinde etrafında bulunan tüm yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının izlenmesinin il müdürlüklerinin gözetiminde 11 noktadan toprak, takriben 24 noktadan su numuneleri alınarak kontrol edildiğini aktardı.

Bilgilendirmenin ardından muhtarların bölge ile ilgili soruları kurum müdürleri tarafından cevaplandırıldı.



Kaynak: AA