Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ayvacık'ın kırsal Pınardere Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait...

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayvacık'ın kırsal Pınardere Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve Ayvacık Belediyesinin 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Ekiplerce söndürülen alevlerden 70 dönümlük makilik alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA



