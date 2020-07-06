İstanbul31 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda  saat 15.00'da,henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. 

Çanakkale'de orman yangını!

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. 

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT