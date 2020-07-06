Çanakkale'de orman yangını!

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 15.00'da,henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.