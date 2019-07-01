Çanakkale'de orman yangını ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Köseler köyü yakınlarındaki Menderes Çayı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.Bayramiç...

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