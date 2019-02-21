Çanakkale'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Gelibolu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün eşi yaşamını yitirdi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Hasan Saluk (50) idaresindeki 06 EV 7788 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun Güneyli köyü mevkisinde aynı yöne giden Duran Şenyüz'ün (45) kullandığı 01 ETY 58 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan sürücünün eşi Güllü Saluk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada sürücü Saluk hafif yaralandı.
Kaynak: AA
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