Çanakkale’de sağanak ve şiddetli rüzgar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki 25 metrelik servi ağacı, kuruma ait bir aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı.

Ahmetçe köyünde bir ahırın çatısı uçtu. Keçikaya köyünde ise ahşap ve demir elektrik direkleri yıkıldı. Yıkılan direkler enerji kesintisine neden oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) yetkilileri, yıkılan direklerin yeniden dikilmesi için çalışma başlattı. Köye 16 saattir elektrik verilemiyor.

- Köy yolunda çökme

Biga ilçesine bağlı Çömlekçi ile Karaağaç köyleri arasındaki yolda, şiddetli yağış yüzünden çökme meydana geldi.

Çömlekçi Köyü Muhtarı Osman Yavaş, AA muhabirine, köy yolunun çıkış bölümündeki 200 metrelik kısmının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ekmeklerini bile komşu köyleri Karaağaç'tan aldıklarını belirten Yavaş, "Bu yol bizim için çok önemli. Şu an köyümüzün can damarlarından biri tıkandı. Bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

İlgililerin yolda incelemelerde bulunduğunu dile getiren Yavaş, İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkililerince izin alındıktan sonra orman içinden yeni yol yapılacağını sözlerine ekledi.



