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Çanakkale'de sahilde ceset bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.İlçeye 20 kilometre mesafedeki Denizkent sahilinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu Şaban Ertaş Savaş'a (56) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa...

Çanakkale'de sahilde ceset bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Denizkent sahilinde ceset bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Şaban Ertaş Savaş'a (56) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA



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