Çanakkale'de saman balyaları yüklü kamyon yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güneyli rampasında seyreden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, henüz belirlemeyen sebeple alev aldı.

Sürücünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerce söndürüldü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA