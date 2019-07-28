Çanakkale’de sanat dünyasının acı günü Çanakkale'de çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren ve çok sayıda sergi açan Levent Çelikel vefat etti.

A+ A-

Çanakkale'de çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren ve çok sayıda sergi açan Levent Çelikel vefat etti. Çanakkale'de çektiği fotoğraflar ile şehrin sevilen yüzü haline gelen Çelikel'in son sergisi "Rengarenk Çanakkale" olmuştu. Başarılı sanatçı, son sergisini 1 Temmuz'da Kepez Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde açmıştı. Çelikel'in cenazesi, 29 Temmuz Pazartesi günü öğle namazı sonrası Yalı Camii'nden kaldırılacak. Kaynak: İHA



