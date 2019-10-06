Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi

ÇANAKKALE'de, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla "Cami ve Hayat" sloganı ile Şehitler Camisi bahçesine fidan dikildi.

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca farkındalık oluşturmak için "Cami ve Hayat" sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde birçok camide cemaat ve din görevlilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale'de de Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Şehitler Camii imamı Hamza Uslu, din görevlileri ve cemaat katıldı. Etkinlik kapsamında Bülbül ve beraberindekiler, dualar eşliğinde çam fidanlarını toprağa ekti.

İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül "Bugün Şehitler Camimizde, şehitler diyarında din görevlisi kardeşlerimizle birlikte, şube müdürlerimizle ve sevgili cemaatimizle bu kampanyaya destek vermiş olduk. Her bir camimizin bahçesinde yetişen fidanlarımız gibi nice nice güzel nesillerin yetişmesini, diplerinde güzel insanların gölgelenmesini Allahtan niyaz ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA