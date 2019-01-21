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  3. Çanakkale’de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü

Çanakkale’de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü

Çanakkale'de bir soğuk hava deposunda patlama meydana gelirken, bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü

Çanakkale'de bir soğuk hava deposunda patlama meydana gelirken, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre ,Çanakkale Merkeze bağlı Kepez beldesi Dardanos mevkiinde özel bir soğuk hava deposunun amonyak deposunda patlama meydana geldi.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak araç ve yaya geçişlerine kapattı. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 60 yaşındaki Metin Özçevik isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Özçevik'in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan patlamaya müdahale eden 3 itfaiyecinin gazda etkilendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede ise yoğun gaz kokusunun etkili olduğu öğrenildi.

Çanakkale’de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü

Çanakkale’de soğuk hava deposunda patlama: 1 ölü

Kaynak: İHA

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