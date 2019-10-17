Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 6 şüpheli yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili YPG/PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 6'sı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri ile iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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