Çanakkale'de su kesintisi ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de içme suyu ana hat yenileme çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde kesinti yapılacağı bildirildi.İsmetpaşa Mahallesi Troya, 10 Ağustos, Tuğsavul, Piri Reis caddeleri, Adnan Adıvar ve Papatya sokakları ile Set Boyu Caddesi arasında kalan bölgede içme suyu ana...

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de içme suyu ana hat yenileme çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde kesinti yapılacağı bildirildi. İsmetpaşa Mahallesi Troya, 10 Ağustos, Tuğsavul, Piri Reis caddeleri, Adnan Adıvar ve Papatya sokakları ile Set Boyu Caddesi arasında kalan bölgede içme suyu ana hat yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle yarın 14.00-17.00 saatlerinde bölgeye su verilemeyecek. Kaynak: AA



