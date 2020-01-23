Çanakkale’de Su Ürünleri Eğitim Programı

Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ortaklığında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Arttırılması İçin El Ele Veriyor" adlı proje kapsamında Ticaret Borsası üyelerine teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Çanakkale Ticaret Borsası su ürünleri sektör kurulu üyelerinin çalışanlarına, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerine ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Bölümüne kayıtlı öğrencilerin eğitim ve uygulama faaliyetlerinde mesleki teknik kazanım edinmeleri özel amacıyla oluşturulan projede, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

İlgili proje çalışmaları kapsamında, Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı Çanakkale merkez ve ilçelerinde su ürünleri üretimi yapan işletmelerde çalışan meslek elemanların mesleki niteliğinin artırılması amacıyla, 21-22 Ocak 2020 tarihlerinde ÇOMÜ Çanakkale Teknik Bilimler Gıda Teknolojisi Laboratuarı'nda eğitimler gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, Doç. Dr. Gülen Türker, Doç. Dr. Mine Çardak, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Ormancı, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yıldırım tarafından verilen ve üç gün süren eğitimlerde, su ürünleri sektöründe kaliteli ürün üretimde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kalite kriterlerinin kritik noktaların analizlerinin gerçekleştirilmesi sağlanarak, kalitenin ön plana alındığı üretim uygulamaları, yasal düzenlemelerde yer alan HACCP kalite sistem uygulamaları, gıda güvenliğine yönelik teknik bilgi donanımı ve eğitim hizmeti sağlayabilmek için bir sertifikalı uygulamalı eğitim faaliyeti oluşturuldu. Ayrıca katılımcılara marinat, gravlax ve somun füme teknolojileri yapılarak duyusal analiz eğitimleri de verildi.

Böylelikle ÇOMÜ-ÇTB ortaklığında gerçekleşen ve 15 ay sürecek olan projenin eğitim çalışmaları tamamlanmış oldu.

Kaynak: İHA