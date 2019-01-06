"Çanakkale'de Tarih Çalıştayı" düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun başkanlığında "Çanakkale'de Tarih Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otelde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesinden 13 akademisyen ile Şehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız İmam Hatip Lisesi, Göztepe Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 5 öğretmen ve 13 öğrencinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul ve Çanakkale kültür ve turizm müdürlükleri ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından idareci ve uzmanlar katıldı.

Çalıştayda, tarihi alanların milli ruh ve tarih şuuru oluşturmasındaki rolü, kültür ve tarih bilincinin gençlerde inşa edilmesi, orta öğretimde tarih dersinin tarihi alanlarla ilişkisi, müzeler, sosyal ve dijital mecralarda tarih anlatımı gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirilirken, çeşitli konularda müzakerelerde bulunulup, ortaya çıkan görüşler ve projeler tartışıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birisi olan ve muhteşem bir zaferle sonuçlanarak Türk milletine kurtuluş mücadelesinin yolunu açan Çanakkale Muharebeleri'nin gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı'nın özellikle genç nesile ve geleceğe yönelik milli ve tarihi benliklerini yaratmaları ve geliştirmeleri için çok müstesna bir vatan coğrafyası olduğu vurgulandı. Çalıştayda, tarihin en büyük savunma savaşlarından biri olan Çanakkale Muharebeleri içerisinde, daha sonra gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Savaşı'nı da bir cevher olarak taşıyarak şehit ve gazilerden bugüne intikal eden kahramanlık ruhunun Anadolu'yu ebediyen vatan toprağı kılan istiklal mücadelesinin de fitilini ateşleyerek son milli Türk devletinin de kuruluşunun yolunu açtığı aktarıldı.

Toplantılarda elde edilen görüş ve önerilerin tarihi alanla ilgili olarak bundan sonra üretilecek çalışmalara ve projelere de yön vermesi planlanıyor.

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz da katıldı.

Kaynak: AA