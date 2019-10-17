Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından "Barış Pınarı Harekatı" aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP'li Çanakkale il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA