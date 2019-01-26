Çanakkale’de trafik kazası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ile Karakoca köyü arasında meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 112 ekipleri tarafından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine götürülen sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA