Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 2 günde il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1008,35 gram Metamfetamin ve 2,35 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 9 bin 190 TL ile 505 Amerikan Doları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA