Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.