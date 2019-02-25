Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Salı okullar tatil mi?

Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Salı Çanakkale'de okullar tatil mi? Kar ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken doğu illeri adeta buz kesti. Herkes Çanakkale'det okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Çanakkale Valiliği'nden 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi gelmedi.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ŞUBAT SALI

Çanakkale'de 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

Çanakkale valisi kar tatili açıklamasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

ÇANAKKALE'DE 25 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ 26 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLDU MU?

Çanakkale'de 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı konusunda valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU 26 ŞUBAT SALI

25 Şubat 2019 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 8, 26 Şubat 2019 Salı günü hafif yağmurlu, sıcaklık 7, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü parçalı bulutlu, sıcaklık 9, 28 Şubat 2019 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 15, 01 Mart 2019 Cuma günü az bulutlu, sıcaklık 14.

İŞTE 25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER

İstanbul'da eğitime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de okullar kar yağışı nedeniyle pazartesi günü tatil edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün, bir gün süreyle ara verildi.