Çanakkale’de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Çanakkale’de devam ediyor

Çanakkale'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 81 ilde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle birer aylık periyotlarla 3 dönem sonunda yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek, değerlendirmeleri amacıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar tüm Türkiye genelinde 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Çanakkale'de ikinci dönemi yapılan projede 6 yüzme antrenörü görev yapıyor. 17 okuldan 930 öğrencinin şuana kadar faydalandığı projeden 20 Ocak 2019 tarihine kadar kentteki bütün okullar faydalanacak.

Proje hakkında bilgi veren yüzme antrenörü Ali Ercan Özbey, proje kapsamında şuana kadar 930 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ise projenin 20 Ocak 2019 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki havuzlarda, ilk okulda okuyan öncelikle 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirdiklerini ifade eden Alp, " Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yüzme bilmeyen kalmasın projesi başlatılmış olup, cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi planlanmaktadır. 19 kasım 2018 tarihinde fiilen başlayan proje 3 dönem halinde gerçekleştirilerek 20 şubat 2019 tarihinde sona erecektir. İlimizde Anafartalar yüzme havuzunda başlatılan ve halen sürdürdüğümüz 6 yüzme antrenörümüzle merkezde ki ve Lapseki ilçemizde ki 17 İl okulumuzdan 930 öğrenci ile yüzme faaliyetlerimiz devam etmektedir. 20 ocak itibariyle başlayacağımız 3'ncü dönem çalışmalarımızla diğer ilçelerimiz ilk okullarında okuyan öğrencilerimizde katılım sağlayarak proje sonu itibariyle yaklaşık 2 bin öğrencimize yüzme öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA