Çanakkale’deki kazalar, mobese kameralarında

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi önünde meydana geliyor. Tali yoldan karayoluna çıkan araç, cezaevi önünden il merkezine dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor.

Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise Barbaros Mahallesi'nde yaşanıyor. Cadde üzerinde 2 araç kafa kafaya çarpışıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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DHA