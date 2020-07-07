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  3. Çanakkale'deki orman yangını binlerce ağacı yok etti

Çanakkale'deki orman yangını binlerce ağacı yok etti

Çanakkale'nin Gelibolu yarım adasında meydana gelen orman yangının bilançosu gün ağardığında ortaya çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'deki orman yangını binlerce ağacı yok etti 1123