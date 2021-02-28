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  3. Çanakkale'deki tekne kazasında 1 acı haber daha! Kayıp İlçe Jandarma Komutanı ölü olarak bulundu

Çanakkale'deki tekne kazasında 1 acı haber daha! Kayıp İlçe Jandarma Komutanı ölü olarak bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan tekne sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi de kaybolmuştu. Kayıplardan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.

Çanakkale'deki tekne kazasında 1 acı haber daha! Kayıp İlçe Jandarma Komutanı ölü olarak bulundu

Laz Koyu açıklarında balık tutmak için bir önceki gün denize açılan 5 kişi, 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu suya düşmüştü.  Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ise ölü olarak bulunmuştu. 

Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmasında bir acı haber geldi. 

Arama çalışmalarında yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan ayıp olan 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edil 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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