Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden, kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Roket"in de katıldığı operasyonda, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar, 7 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu.



Operasyonda, M.C, M.S, C.B, İ.K, D.S, M.A ve M.K, gözaltına alındı.





Kaynak: AA