Çanakkale'den botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden üç bottaki 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden üç bottaki 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yabancı uyrukluların bulunduğu üç lastik botu durdurdu.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri Hıyarlık mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 17, Küçükkuyu beldesi açıklarında Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika uyruklu 34 kişiyi yakaladı. "TCSG 28" Bot Komutanlığı görevlileri de Burunucu mevkisi önlerinde 48 Afganistan uyruklu kişiyi alıp kıyıya getirdi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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