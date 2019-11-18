  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Çanakkale'den kaçıyorlardı! 41 kişi yakalandı

Çanakkale'den kaçıyorlardı! 41 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:12

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Nuray Sayarı'dan dileklerinizin gerçekleşmesi için maydanoz ritüeli
Nuray Sayarı'dan dileklerinizin gerçekleşmesi için maydanoz ritüeli
Pendik'teki silahlı saldırıda görgü tanıkları konuştu
Pendik'teki silahlı saldırıda görgü tanıkları konuştu
Düzce'de halk otobüsü yandı
Düzce'de halk otobüsü yandı
Ankara'da mağaza açıldı! Yaşanan izdihama çevik kuvvet çağrıldı
Ankara'da mağaza açıldı! Yaşanan izdihama çevik kuvvet çağrıldı
ALES hakkında bilinmesi gerekenler!
ALES hakkında bilinmesi gerekenler!
Sarı Yelekliler tekrardan ortaya çıktı! Fransa'da ortalık karıştı
Sarı Yelekliler tekrardan ortaya çıktı! Fransa'da ortalık karıştı
Bakan Erdoğan'dan EYT sorularına son nokta: ''Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum''
Bakan Erdoğan'dan EYT sorularına son nokta: ''Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum''
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi geldi
Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi geldi
Canan Karatay, zeytinyağı içti! Faydalarını saymakla bitiremedi
Canan Karatay, zeytinyağı içti! Faydalarını saymakla bitiremedi
Pendik'te çatışmanın nedeni belli oldu!
Pendik'te çatışmanın nedeni belli oldu!