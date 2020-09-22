Çanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılar
Sosyal medyada bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendiği ihbarı ile İstanbul'dan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'üne giden Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin burada çektiği eziyetleri kameralar karşısında anlatarak köpeğin tedavisi için ellerinden geleni yapacağını belirtti.
Çanakkale’nin Yeni ilçesinde yaşanan olayda birkaç kişinin bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendiği haberini alan Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan Çanakkale'ye gelerek köpeğin tedavisi ve durumu için yaşanılanları anlattı. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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22 Eylül 2020 Salı 13:30
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