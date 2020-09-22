Çanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılar

Sosyal medyada bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendiği ihbarı ile İstanbul'dan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'üne giden Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin burada çektiği eziyetleri kameralar karşısında anlatarak köpeğin tedavisi için ellerinden geleni yapacağını belirtti.