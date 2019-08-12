Çanakkaleli çocuklardan örnek davranış

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde engelli çocuklara tekerlekli sandalye alınmasını amaçlayan 3 çocuk, sahilde topladıkları mavi kapakları Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a teslim etti.

Gelibolu'ya yaz tatili için gelen Dikmen ailesinin ikiz kızları Sahra ve Asya Dikmen ile kuzenleri Aylin Özer, engelliler için mavi kapak toplamaya karar verdi.

İlçenin Eğritaş bölgesindeki sahilde topladıkları mavi kapakları poşetlere koyan çocuklar, kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye alınması için Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile bir araya geldi.

Çocukların topladıkları kapakları alan Başkan Özacar, çocukların örnek bir davranışa imza attığını belirterek, "Yavrularımız, engelli aracı alımına katkı sunmak amacıyla sahilden topladıkları kapakları kurumumuza teslim ettiler. Bu yürekleri büyük ve duyarlı yavrularımızı kutluyorum." dedi.

İkizlerin annesi Rukiye Dikmen de çocukların gösterdiği davranıştan dolayı gurur duyduğunu anlattı.

Kaynak: AA