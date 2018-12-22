Çanakkaleli pastacılar Lüksemburg'da altın madalya aldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkaleli pastane işletmecisi Hasan Çoban ve Şef Semiha Çetin, Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı.

Alınan bilgiye göre, Lüksemburg'da 24-28 Kasım'da Dünya Gastronomi Olimpiyatı düzenlendi. Yarışmaya, 75 ülkeden 2 bine yakın eser katıldı.

Çanakkaleli pastaneci işletmecisi Hasan Çoban ve Şef Semiha Çetin'de, 2 ayda hazırlanan Karayip Korsanları film serisinin oyuncuları Jach Sparrow-Hector Barbossa ile Yüzüklerin Efendisi film serisinin oyuncusu Gandalf pastalarıyla artistik dalda jüri karşısına çıktı.

Günde 400 eserin incelendiği ve 5 gün süren yarışmada, Çoban ile Çetin'in hazırladığı iki pasta altın madalya ile Çanakkale'ye döndü.

Şef Semiha Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk bayrağını, Lüksemburg'da onurla ve gururla kaldırdık ve dalgalandırdık. Türkiye ve Çanakkale'ye bu başarı ile dönmek bizi de mutlu etti." dedi.



Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Hasan Çoban ise şöyle konuştu:

"Biz bu başarı basamaklarını sırasıyla çıkmaya başladık. Türkiye Gastronomi yarışmalarında 4 Türkiye ödülümüz var. İki uluslararası Gastronomi ödülümüz var. İsviçre'deki yarışmada ikinciliğimiz var. Son olarak 4 yılda bir yapılan Dünya Gastronomi Olimpiyatlarında iki eserler iki altın madalya kazandık. Bu işin mimari şefimiz Semiha Çetin'dir.

Kendisine teşekkür ederim. Uluslararası ve Dünya platformunda Türk bayrağını dalgalandırmak bizim en büyük gururumuz. Her şey Çanakkale, Her şey Türkiye için. Bundan sonraki hedefimizi bütün yarışmalara katılıp, bir adım daha ileriye gitmek. Daha iyisini yapmak."

Kaynak: AA